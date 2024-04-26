Yeni Renault Duster fiziksel olarak dünyada ilk kez Türkiye'de tanıtıldı

MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, yeni Renault Duster’ı tanıtmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Oyak'ın, Renault Group ile birlikte gerçekleştireceği 400 milyon avronun üzerinde yatırım, yeni Renault Duster ile birlikte hem Renault'nun hem de Türkiye'nin uluslararası konumunu daha da güçlendirecek." ifadesini kullandı.

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Yeni Renault Duster’ın tanıtımı, "Türkiye’nin Duster’ı Yeni Renault Duster" mottosuyla ormanda düzenlenen ilginç lansman kurgusu ile dünyada ilk kez İstanbul Ümraniye’de gerçekleştirildi.

Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilecek ve dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç edilecek yeni Renault Duster, büyük ilgi topladı.

MAİS Genel Müdürü Çağdaş, toplantıda yaptığı konuşmada, "Aralık 2023’te Renault Markası CEO’su Fabrice Cambolive’in katılımıyla İstanbul’da duyurduğumuz Renault Uluslararası Oyun Planı 2027 ile Türkiye’nin bir ihracat merkezi haline geleceğini ve 2027 yılına kadar Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda 3’ü SUV olmak üzere 4 yeni Renault modeli üretileceğini vurgulamıştık. Bugün ise bu planın ilk ve en önemli adımlarından biri olan yeni Renault Duster’ı tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Çağdaş, yeni Renault Duster’ın, Duster deneyimini yeni bir boyuta ulaştıran ve bu yeni deneyimi Türkiye’den dünyaya taşıyan ayrıcalıklı bir model olduğunu belirterek, "OYAK’ın, Renault Group ile birlikte gerçekleştireceği 400 milyon avronun üzerinde yatırım, yeni Renault Duster ile birlikte hem Renault’nun hem de Türkiye’nin uluslararası konumunu daha da güçlendirecek." açıklamasında bulundu.

Berk Çağdaş, yeni Duster'ın fiyatının ise henüz belli olmadığını, temmuz ayında gerçekleştirilecek ikinci tanıtım toplantısında fiyatın açıklanacağını sözlerine ekledi.

"Türkiye'deki endüstriyel varlığımızın gelişiminde yeni bir kilometre taşı olacak"

Renault Group Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Jan Ptacek ise yeni Renault Duster'ın Bursa'daki Oyak Renault fabrikasında üretilecek olmasından gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni Renault Duster, Türkiye'de 4 yeni Renault modelini üretmemizi sağlayacak olan Uluslararası Oyun Planı 2027'nin ilk adımıdır. Yeni Renault Duster, markayı güçlendirmemize, SUV pazarındaki ayak izimizi genişletmemize ve elektrifikasyon stratejimizi uygulamamıza yardımcı olacak. Bursa fabrikamızı sadece Avrupa için değil, dünyanın geri kalanı için de bir ihracat merkezine dönüştüreceğiz. Oyak-Renault, yüksek düzeyde endüstriyel mükemmelliğe ve Avrupa'daki en iyi kalite seviyelerinden birine ulaşmıştır. Yeni Renault Duster lansmanı, Türkiye'deki endüstriyel varlığımızın gelişiminde yeni bir kilometre taşı olacak."

Yeni Renault Duster, 2024 yazında yollarda olacak

Renault Uluslararası Pazarlar Ürün Direktörü Juan-Camilo Velez Martinez ise "CMF-B platformu sayesinde yeni Renault Duster, çok enerjili güç aktarma organlarından ve yüksek teknolojili multimedya donanımlarından yararlanacak. Yeni Renault Duster, 145 beygirlik E-Tech tam hibrit güç aktarma sistemi ile modern ve ekonomik bir kullanım sunarken, openR 10.1'' multimedya dokunmatik ekranının bağlanabilirliği sayesinde düzenli güncellemelere erişim sağlıyor." açıklamasında bulundu.

2024 yazında yollarda olacak

Ön tasarımı ve Renault imzasını taşıyan ön ızgarasıyla güçlü bir tasarım sunan yeni Renault Duster, farklı gereksinimlere cevap veren iki veya dört çekişli motor seçenekleriyle yollara çıkacak. Bursa’da bulunan Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilecek yeni Renault Duster, hem Türkiye pazarına sunulacak hem de dünyanın çeşitli noktalarına ihraç edilecek. Mayıs ayı sonunda ön siparişe açılacak olan yeni Renault Duster, 2024 yazında yollarda olacak.