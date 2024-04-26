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İstanbullular dikkat! Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı olacak

İstanbullular dikkat! Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı olacak

İstanbul Valiliği,28 Nisan Pazar günü 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun İstanbul Etabı nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını ve alternatif güzergahların oluşturulduğunu duyurdu.

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İstanbul Valiliği, 28 Nisan Pazar günü 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Ayrıca bazı yolların saat 07.00’da, bazılarının 08.00’da ve 09.00’da kapatılacağı belirtildi.

Beşiktaş Meydan İle Zincirlikuyu D-100 Güney katılım arası
Çatladıkapı ışıklardan Sultanahmet Meydan arası
Üçler Sokak ve buna bağlanan cadde ve sokaklar
Tavukhane Sokak
Nakilbent Sokak ve buna bağlanan cadde ve sokaklar
Aksakal Caddesi ve buna bağlanan cadde ve sokaklar
Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzerinden D-100 Karayolu Güney Yola katılım,
Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu Güney katılım,
Mahir İz Caddesi Altunizade Köprü üzeri D-100 Karayolu Güney Yola katılım
Tophanelioğlu Caddesi D-100 Karayolu Güney yola katılım
Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı Kadıköy istikameti,
Taşköprü Caddesi
Fener Kalamış Caddesi
Ahmet Mithat Efendi Caddesi
Operatör Cemil Topuzlu Caddesi
Çetin Emeç Bulvarı
Bağdat Caddesi

Alternatif güzergahlar

Üsküdar istikametini kullanacak sürücüler için Nuhkuyusu Caddesi

D-100 Karayolu üzerinden Kadıköy İstikametini kullanacak sürücüler için Göztepe Köprüsü
Taşköprü Caddesi
Ahmet Mithat Efendi Caddesi
Ahmet Mithat Efendi Caddesi
Operatör Cemil Topuzlu Caddesi
Çetin Emeç Bulvarı
Bağdat Caddesi ve Turgut Özal Bulvarını kullanacak sürücüler için Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve D-100 Karayolunu
Büyükyalı Caddesi’nden gelen Akım Turgut Özal Bulvarı İstikametine yönlendirilecek
Saat 08:00’da Kapatılacak Yollar
1.Tersane Caddesi
Karaköy Meydan Kemeraltı Cadde kesişimi ile Refik Saydam Caddesi arası iki yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

SAAT 09.00’DA KAPATILACAK YOLLAR

Dolmabahçe Caddesi
Dolmabahçe Gazhane Caddesi kesişimi ile Süleyman Seba Cadde arası Beşiktaş istikameti tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.
Beşiktaş Caddesi
Süleyman Seba Caddesi kesişimi ile Çırağan Cadde arası Ortaköy istikameti tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

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