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Devlet Bahçeli'nin Ferdi Tayfur'lu mesajı en çok hangi gazetecileri sevindirdi?

MHP'nin resmi hesabında paylaştığı Ferdi Tayfur şarkısı eşliğinde yürüyen MHP lideri Bahçeli gündeme oturdu. Gazeteci Hadi Özışık, Bahçeli'nin mesajını hangi gazetecileri sevindirdiğini anlattı.

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Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yürüyüş yaptığı anlar paylaşıldı.

Paylaşımın arka fonunda ise Ferdi Tayfur'un Söyleten Sensin isimli dikkat çekti. Şarkının sözleri ise sosyal medyada 'mesaj mı gönderiyor' sorularının sorulmasına sebep oldu. Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık canlı yayında değerlendirdi.

Hadi Özışık'ın programınının tamamı izlemek için tıklayın

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