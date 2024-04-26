Vodafone Business 10 bin işletmenin dijital yetkinliğini ölçecek

Vodafone Business, Sanayide Dijital Yetkinlik Analizi'yle şirketlerin dijital yetkinlik seviyelerini ölçecek.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, işletmelerin dijital farkındalık kazanmasını sağlaması adına Vodafone Business, Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri işbirliği ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) desteğiyle sanayi şirketlerinin kendi kendilerine dijital olgunluk seviyelerini ölçümleyebilecekleri bilimsel bir test içeriği olan Sanayide Dijital Yetkinlik Analizi'ni hazırladı.

Altyapı, veri yönetimi, entegrasyon, dijital pazarlama, mobil uygulamalar ve siber güvenlik gibi servisleri kapsayacak olan bu analizin sonuçlarına göre, Vodafone Business, her bir şirkete özel olarak skorlama raporu sunarken, KOBİ'lerin geliştirilmesi gereken alanlarına özgü önereceği çözümlerle de işletmelerin dijital olgunluklarını yükseltmesine katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, dijitalleşme çağında işletmelerin, yenilikçi teknolojileri iş yapış şekillerine adapte edebilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Kestioğlu, bunun için de şirketlerin dijital olgunluk seviyelerinin yüksek olması gerektiğini anlatarak, şunları kaydetti:

'Vodafone Business olarak KOBİ ve işletmelerimizin dijital dönüşümünü hızlandırıcı adımlar atarak bu alandaki niteliğimizi ve derinliğimizi genişletmeye devam ederken, eğitim alanında da şirketlerimizin dijital çözüm ortağı olarak yanında yer alıyoruz. Tam da bu noktada KOBİ'lerimizdeki çalışanların dijital farkındalık düzeylerini ölçümleyebilmenin son derece kritik olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu doğrultuda bizler de Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri işbirliği ve OSBÜK'ün desteğiyle imalat sanayi sektöründeki şirketlerin kendi kendilerine dijital olgunluk seviyelerini ölçümleyebilecekleri bilimsel bir test hazırladık.'

Sanayide Dijital Yetkinlik Analizi adını verdikleri testin içerisinde 6 farklı grupta sorular yer aldığını aktaran Kestioğlu, KOBİ segmenti ağırlıklı olmak üzere işletmelerinin, dijital olgunluk seviyelerini öğrenerek gelişim göstermesi gereken alanlarının röntgenini çekebileceğini ifade etti.

KOBİ'ler dijital olgunluklarını rakipleriyle kıyaslayabilecek

Özlem Kestioğlu, Sanayide Dijital Yetkinlik Analizi'nin sanayi sektöründeki şirketlerin ortalama skorunu da işletmelere sunarken, KOBİ'lerin bu şekilde hem sektör hem şehir hem de ülke kapsamındaki işletmelerle kendisini kıyaslayarak, sektör ortalamasının altında ya da üstünde olduğunu ortaya koyacağına dikkati çekti.

Organize Sanayi Bölgeleri Başkanlık Divanı Üyesi ve Kocaeli Gebze Dilovası OSB Başkanı Mustafa R. Türker de OSBÜK olarak amaçlarının, Türkiye'deki sanayi bölgelerine destek vermek olduğunu kaydetti.

Bugüne kadar sanayicilerinin yanında olmak adına birçok projeye imza attıklarını anımsatan Türker, 'Bu projeler arasında en önemlilerinden biri de Sanayide Dijital Yetkinlik Analizi. Dünyayla rekabet edebilmek için pek kıstasa dikkat etmek gerekiyor. Fark yaratabilmek için de dijitalleşme çok kritik. Vodafone Business ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz bu projelerimizle OSB ve şirketlerin dijital yetkinliklerini geliştireceğine inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu iş birliğinin artarak devam edeceğine inanıyorum.' değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Keskin ise Sanayide Dijital Yetkinlik Analizi'nin sanayi kuruluşlarının, dijital teknolojilerle rekabet avantajını sürdürülebilir kılmak ve pazar liderliğini sağlamlaştırmak için stratejik önem arz eden çok değerli bir proje olduğunu aktardı.



Keskin, 'Bu bilimsel analizin derinlemesine yetkinlik haritalama, sektörel zorluklara proaktif yanıtlar geliştirmek ve değişim yönetimini etkinleştirmek adına kritik bir araç olduğunu belirtebilirim. Sanayide Dijital Yetkinlik Analizi gerçekleştiren şirketler kendilerine sunulmuş yol haritasıyla, teknolojik olgunluk düzeylerini değerlendirerek dijital geleceğe sağlam adımlarla ve çok daha güçlü yürüyecek.'ifadelerini kullandı.