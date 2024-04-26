Hamas lideri Heniyye, İsmailağa Cemaati'ne taziye ziyaretinde bulundu

İsmailağa Cemaati'nin şeyhi Hasan Kılıç, 22 Nisan'da hayatını kaybetmişti. İstanbul'da bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsmailağa Cemaati'ne giderek taziyelerini iletti.

Abone ol

Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan İsmailağa Cemaati'nin 94 yaşındaki şeyhi Hasan Kılıç, 22 Nisan'da vefat etti.

Vefatı mütedeyyin kesimde büyük üzüntüye neden olan Kılıç'ın cenazesi, 23 Nisan Salı günü ikindi namazını müteakip Fatih Camii'nden kaldırılarak Sakızağacı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Kılıç'ın cenaze namazına başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere siyasi isimlerin yanı sıra çok sayıda kişi katılırken, İsmailağa Cemaati'ne taziye ziyaretlerinde ve mesajlarında bulunuldu.

HENİYYE'DEN TAZİYE ZİYARETİ

Taziye ziyaretlerinin bir tanesi de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye tarafından gerçekleştirildi.

İstanbul'da bulunan Heniyye, İsmailağa Cemaati'ne yaptığı taziye ziyareti ile Hasan Kılıç için başsağlığı dileklerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Nisan'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etmişti.

Gazze'deki son durumun değerlendirildiği görüşmede iki lider, Gazze'ye yapılan yardımlar ile ateşkesin tesisi için atılacak adımları da ele almıştı.