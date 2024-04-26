MGM'den 35 il için sarı kodlu uyarı! Göz gözü görmeyecek tedbirli olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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MGM tarafından 35 kente bugün için toz taşınımı uyarısı geldi. Buna göre Cuma günü gece saatlerine kadar görülmesi beklenen çöl tozundan dolayı görüş mesafesinde düşme ile hava kalitesinde azalma yaşanacak. Vatandaşlara toz taşınımına ilişkin dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı. İşte detaylar...



İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

Gece saatlerinden itibaren İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkili olması bekleniyor.

İç Ege ve Batı Akdeniz'de dün akşam saatlerine kadar etkili olan toz taşınımı, diğer yerlerde Cuma günü gece saatlerine kadar görülmesi beklenen toz taşınımının meydana getireceği başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

35 il için sarı kodlu uyarı

MGM tarafından Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, K.Maraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Şanlıurfa, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce için sarı kodlu çöl tozu uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklığı nasıl olacak?

Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Rüzgârın, İç Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasıdır.

Toz aşımı uyarısı

İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.