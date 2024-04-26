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HABER /  POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'ndan planlanan Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin sert sözler

Kılıçdaroğlu'ndan planlanan Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin sert sözler

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile planladığı görüşmeye ilişkin "Kimse Erdoğan’ın işleyeceği bu suça ortak olmamalı. Erdoğan ekonomide sert tedbirler alacak, Mehmet Şimşek sert tedbirler alacak." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in önümüzdeki hafta yapacağı görüşme öncesi Kılıçdaroğlu'ndan yine çok tartışılacak açıklamalar geldi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı “Sarayla müzakere değil mücadele edilir” eleştirisi hakkında konuştu.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin’e konuşan Kılıçdaroğlu, söz konusu paylaşımıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Partiden tamamen bağımsız söylüyorum. Sade bir yurttaş olarak düşüncelerimi ifade ediyorum. Bu kadar yoğun sorunların yaşandığı bir ülkede mesajımda da ayrıntıları saydım. Anayasada değişiklik örneğin. Ne yapılacak anayasada? ‘Değişiklik yapacağım’ diyor. Erdoğan’ın keyfi geldi diye anayasaya mı değiştireceğiz? Yapılan bütün değişiklikler Erdoğan’ın isteği üzerine oldu. Ülke tam anlamıyla felaketle karşı karşıya kaldı. Bunun neyini değiştirecek? Neresini değiştirecek? Rahatsız olduğu tek bir şey var: Namusu ve şerefi üzerine yemin etmişti herhalde bunu değiştirecek."

"Sorumlulukları üstlenecek ortak arıyor"

Kılıçdaroğlu, “31 Mart sonrası kutuplaşmadan yumuşamaya yol alındı. Bu iyi değil mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Kutuplaşmadan çıkmanın yolu milletin refaha çıkmasıyla olur. Siz ya milletin tercümanı olacaksınız ya da... Emeklinin, işçinin, memurun, milyonlarca işçinin sorununu dile getireceksiniz, onların sorunlarını çözerseniz kutuplaşma da biter. Bütün o sorunlar bundan sonra daha da büyüyecek. Alınan, alınacak ekonomik kararlar icra dosyalarını daha da artıracak, işsizlik çok daha büyüyecek. Bakın; Erdoğan kendisine ortak arıyor! Sorumlulukları üstlenecek ortak arıyor. Ortak arıyor net! Ekonomide daha sert kararlar alacak. İşsizlik, fakirlik artacak, dolar yükselecek. Bu politikaları izlerken kendisine ortak arıyor. Nesini müzakere edeceğiz? Siz kimin temsilcisisiniz? CHP milletin temsilcisidir. Halkın sorunlarını çözmek için siyaset yapıyoruz, sarayın sorunlarını çözmek için değil. Kimse Erdoğan’ın işleyeceği bu suça ortak olmamalı. Erdoğan ekonomide sert tedbirler alacak, Mehmet Şimşek sert tedbirler alacak. Aldığı tedbirlere, milleti perişan edecek tedbirlere kimsenin ortak olma hakkı yoktur.”

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