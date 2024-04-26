DEM’e kapatma davası yolda Yargıtay Başsavcılığı inceleme başlattı

DEM Partili belediyelerin göreve gelir gelmez tepki çeken uygulamaların ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti.

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31 Mart seçimlerinin ardından DEM Partili belediyelerde terör propagandası hız kazandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda, başkanlık makamında ve internet sitesindeki Türk bayrağı kaldırıldığı iddia edildi.

Diyarbakır Bağlar Belediyesi’ne bağlı Bağcılar’daki bağ evinde terör örgütü PKK marşı eşliğinde temizlik faaliyetlerine girişti.

DEM Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı seçilen Siraç Çelik, PKK terör örgütünün yayın organına çıkarak Türkiye’de baskı ve zulüm altında olduklarını söyledi.

Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrası, makam odasına girildiği s ırada grup içinde bulunan bir kişi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duvarda asılı fotoğraflarını eliyle göstererek, Kürtçe hakaret etti.

Öte yandan Bağlar Belediyesi PKK’lı kadın teröristler için heykel açılışı yaptı.

Tüm bu yaşananlara ilişkin yargı harekete geçti. Sıcak gelişmeyi Hürriyet yazarı Nedim Şener, bugünkü yazısında paylaştı:

"Önce haberi vereyim; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK’nın siyasi kolu DEM’in yönetici, üye ve bağlı belediyelerin Anayasa’ya ve Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı fiilleri ile ilgili savcılıklar tarafından yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi istedi.

Yargıtay Başsavcılığı açılan soruşturma dosyalarını inceledikten sonra “delillerin toplanması” aşamasını tamamlayarak PKK’nın siyasi kolu DEM hakkında kapatma istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak."