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İstanbul'dan acı haber: Bir polisimiz şehit oldu

İstanbul'dan acı haber: Bir polisimiz şehit oldu

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşanan olayda motosikletli trafik polisi Emrah Büke, görevi başındayken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit oldu.

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İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşanan acı olayda trafik polisi Emrah Büke, görev sırasında geçirdiği trafik kazası neticesinde kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

BİR POLİS ŞEHİT OLDU

Elmalıkent Mahallesi'nde motosikletli trafik polisi Emrah Büke, seyir halindeyken önce kaldırıma çarptı, ardından refüje savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı polisi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI PAYLAŞIMI

Büke, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit Büke için taziye paylaşımında bulundu. Yerlikaya, "Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.

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