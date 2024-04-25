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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dudak uçuklatan adisyon!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dudak uçuklatan adisyon!

Sosyal medyada lokanta ve kafelerdeki yiyecek ve içecek fiyatlarındaki fahiş rakamlara boykot başlatılırken, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan paylaşılan bir fotoğraf görenleri hayrete düşürdü.

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Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla havalimanlarında hareketlilik arttı. Seyahat etmek için hava yolunu tercih eden vatandaşlar, bilet fiyatlarının yanı sıra uçuş öncesi herhangi bir şey yemek-içmek istediğinde fahiş fiyatlarla karşılaşıyor.

Fiyatların yüksekliği ortaya çıktı

Bunun bir örneği de Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşandı.

Havalimanı içerisinde gıda fiyatlarının oldukça yüksek olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

2 bin 499 TL'lik hesap

Sosyal medyada bir yolcu tarafından paylaşılan fişte ödenen fiyat tepki çekti.

Bir yolcu, 4 dilim börek, 2 ayran, 1 çay, 1 su için 2 bin 499 TL ödedi.

Üç dilim peynirli böreğin değeri 1311 TL

Ayrı ayrı fiyatlandırmalar ise şöyle...

3 beyaz peynirli su böreği yemek için bin 311 TL ödendi. Yani bir dilimi 437 lira. 1 kıymalı köy böreğinin değeri ise 500 TL.

Bardak çay 125 lira

Öte yandan 2 ayran için 437 lira, 1 bardak çay için 125 lira, 1 cam şişe su için de yine 125 lira ödendi.

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