Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dudak uçuklatan adisyon!

Sosyal medyada lokanta ve kafelerdeki yiyecek ve içecek fiyatlarındaki fahiş rakamlara boykot başlatılırken, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan paylaşılan bir fotoğraf görenleri hayrete düşürdü.

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Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla havalimanlarında hareketlilik arttı. Seyahat etmek için hava yolunu tercih eden vatandaşlar, bilet fiyatlarının yanı sıra uçuş öncesi herhangi bir şey yemek-içmek istediğinde fahiş fiyatlarla karşılaşıyor.

Fiyatların yüksekliği ortaya çıktı

Bunun bir örneği de Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşandı.

Havalimanı içerisinde gıda fiyatlarının oldukça yüksek olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

2 bin 499 TL'lik hesap

Sosyal medyada bir yolcu tarafından paylaşılan fişte ödenen fiyat tepki çekti.

Bir yolcu, 4 dilim börek, 2 ayran, 1 çay, 1 su için 2 bin 499 TL ödedi.

Üç dilim peynirli böreğin değeri 1311 TL

Ayrı ayrı fiyatlandırmalar ise şöyle...

3 beyaz peynirli su böreği yemek için bin 311 TL ödendi. Yani bir dilimi 437 lira. 1 kıymalı köy böreğinin değeri ise 500 TL.

Bardak çay 125 lira

Öte yandan 2 ayran için 437 lira, 1 bardak çay için 125 lira, 1 cam şişe su için de yine 125 lira ödendi.