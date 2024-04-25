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Yeniden Refah Partisi'nden 'yeni anayasa' açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, sokak köpekleri sorunun kronik hale geldiğini belirterek, "Bekletilmeye tahammülü olmayan bir problemdir." dedi.

Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Suat Kılıç, mahalli idareler seçimlerinde partilerinden seçilen 63 belediye başkanı, il genel meclisi ve belediye meclis üyeleri ile partilerinin il ve ilçe başkanlarının katılacağı yerel yönetimler değerlendirme toplantısı düzenleyeceklerini söyledi.

Sahipsiz sokak köpekleri meselesinin Türkiye'nin en önemli sokak sorunlarından olduğunu belirten Kılıç, "Türkiye genelinde başıboş hayvan popülasyonunun sayısı 16 milyon olarak tahmin edilmektedir. Mama ve aşı lobisi durumdan hoşnut olabilir ama kadınlar, çocuklar ve şehir halkı bu durumdan hoşnut değil." diye konuştu.

Çocukların ve kadınların sabah erken saatlerde sokaklarda olmaktan çekindiğine dikkati çeken Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yetişkin erkekler bile kendini sokak köpeklerinden koruyamıyor. Cadde, sokak, kaldırım ve yollar başıboş sokak köpekleri için değil, şehirde yaşayan, vergisini ödeyen insanlar, kadınlar, çocuklar içindir. Bu konu çok önemli, problem kroniktir, bekletilmeye tahammülü olmayan bir problemdir."

Kılıç, yeni anayasa tartışmalarına da değinerek, "Türkiye'nin yönetimini kolaylaştıracak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak, hükümetin sorun çözümünün önünde engel dediği problemlerin ortadan kaldırılmasına katkı sağlayacak bir maddeler bütünü gelirse Yeniden Refah Partisi değerlendirmesini yapacak, gerek gördüğü çerçeve ve zeminde anayasaya destek verme ya da vermeme yönündeki kararını ortaya koyacaktır." dedi.

En düşük emekli aylığının asgari ücretle eşdeğer olmasını istediklerini dile getiren Kılıç, Kurban Bayramı'nda emeklilerin kurban kesmesine imkan sağlayacak bir ikramiye verilmesi gerektiğini kaydetti.

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