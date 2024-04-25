Savaş Ay'ın miras davası sonuçlandı

Gazeteci Savaş Ay'ın 2011 yılında vefat etmesi üzerine mirasıyla ilgili dava 10 yıl sonra sonuçlandı. Mahkeme, Ay'ın banka hesabında bulunan paraların mirasçıları olan Ulaş Can Ay ve Sanem Dolun Ay arasında eşit şekilde paylaştırılmasına karar verdi.

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2011 yılında vefat eden gazeteci Savaş Ay'a ait banka hesabında bulunan paraların mirasçılar arasında nasıl paylaşılacağına dair nihai karar verildi.

Savaş Ay, 2011 yılında vefat etmeden önce vasiyetnamesinde tüm mirasını ilk eşinden olan oğlu Ulaş Can Ay'a bırakmıştı. İkinci eşinden olan kızı Sanem Dolun Ay, vasiyetnamenin iptali için dava açmış ve kazanmıştı.

Sanem Dolun Ay ve Ulaş Can Ay, 10 yıl önce mirasın korunması ve adil bir şekilde dağıtılması için 'terekenin tespiti' davası açtı. 2011 yılında vefat eden gazeteci Savaş Ay'ın bankadaki parasının nasıl paylaşılacağına dair mahkeme kararı verildi.

Mahkeme, Ay'ın ikinci eşinden olan kızı Sanem Dolun Ay'ın açtığı davayı lehine sonuçlandırdı ve banka hesabındaki paraların mirasçılar arasında eşit olarak paylaştırılmasına karar verdi. Bu kararla birlikte Savaş Ay'ın miras davası sonuçlanmış oldu.

Ne olmuştu?

Savaş Ay, 2011 yılında gırtlak kanserine yenilerek hayatını kaybetmişti. İlk eşinden olan oğlu Ulaş Can Ay'a tüm mirasını bırakan Ay'ın ikinci eşinden olan kızı Sanem Dolun Ay, açtığı 'vasiyetnamenin iptali' davasını kazanmıştı. Sanem Dolun Ay ve Ulaş Can Ay, 10 yıl önce mirasın korunması ve adil bir şekilde dağıtılması için 'terekenin tespiti' davası açmıştı.