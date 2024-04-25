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HABER /  SAĞLIK

Havalar ısındı kabus hortladı! Hemen bunu yapın

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Havalar ısındı kabus hortladı! Hemen bunu yapın

 Gümüşhane Sağlık Müdürü Necip Yemenici, kene ısırması sonucu bu ay hastanelere başvuran 8 kişiden 3'ünün taburcu edildiğini, 5'inin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

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Yemenici, yaptığı yazılı açıklamada, baharla birlikte kene ısırması vakalarında artış görüldüğünü belirtti.

İl genelinde nisan itibarıyla 8 kene vakası tespit edildiğini kaydeden Yemenici, kene ısırması sonucu hastanelere başvuran 3 kişinin taburcu edildiğini, 5 kişinin ise tedavisinin sürdüğünü aktardı.

Yemenici, bu mevsimde doğada dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, "Yüksek otların, çalıların ve ormanlık alanların içine girmeden önce uygun giysiler giymek, vücutta açık kalan alanlara böcek kovucu sprey uygulamak ve düzenli vücut kontrolü yapmak, kene ısırıklarını önlemek için etkili yöntemlerdir." ifadesini kullandı.

Kene ısırıklarının genellikle ciltte kızarıklık, kaşıntı ve bazen hafif ateşle kendini gösterdiğine, bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarına neden olabildiğine dikkati çeken Yemenici, şunları kaydetti:

"Eğer kene tarafından ısırıldığınızı fark ederseniz, ısırılan bölgeyi hemen temiz su ve sabunla yıkayın ve bir sağlık kuruluşuna başvurun. Ayrıca kene ile temas etmeyin veya çıkarmaya çalışmayın çünkü bu, enfeksiyon riskini artırabilir. Sağlık ve güvenliğiniz bizim önceliğimizdir. Bu nedenle kene ısırıklarıyla ilgili herhangi bir endişeniz varsa lütfen en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz."

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