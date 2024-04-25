Emlakjet, kentsel dönüşümle ilgili anket sonuçlarını yayımladı

Emlakjet, kentsel dönüşüm beklentilerine yönelik gerçekleştirdiği anket sonuçlarını paylaştı. Emlakjet CEO'su Tolga İdikat, "Halkın kentsel dönüşüm sürecine dair bilgilendirilmesi ve bu sürecin kolaylaştırılması gerekiyor" dedi,

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, ayda 60 milyon sayfa görüntülenme sayısı ve 15 milyon ziyaretçisiyle öne çıkan emlak sektörü platformu Emlakjet, kullanıcılarına kentsel dönüşüm beklentilerini sordu.

Buna göre, kullanıcıların büyük çoğunluğu kentsel dönüşümle ilgili bilgi eksikliği yaşarken, bu durumun farkındalık çalışmalarıyla giderilmesi gerektiği ortaya çıkıyor.

Kullanıcıların yarıdan fazlası, yaşadıkları binaların kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapılar olarak değerlendirilmesi durumunda ne yapacakları konusunda belirsizlik yaşarken, ankete katılanların büyük çoğunluğu, kentsel dönüşüm sürecinin daha etkin ve hızlı bir şekilde ilerlemesi için devletin daha fazla destek sağlaması gerektiğini vurguluyor.

Katılımcılar, kentsel dönüşümden en çok güvenli binalar ve modern, yaşanabilir bir şehir beklentisi içinde. Ankete katılanların en büyük endişeleri ise, yüksek maliyetler, zorunlu taşınma ve yerinden edilme konuları üzerinde yoğunlaşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat, İstanbul'da başlayan kentsel dönüşüm hareketinin, Türkiye geneline yayılmasının Türkiye için olumlu bir adım olacağını belirterek, "Anket sonuçlarından da anlaşılacağı üzere, halkın kentsel dönüşüm sürecine dair bilgilendirilmesi ve bu sürecin kolaylaştırılması gerekiyor. Emlakjet olarak, bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu almaya hazırız. Emlakjet'in anketi, Türkiye'de kentsel dönüşümün önemli bir potansiyele sahip olduğunu gösterirken, bu sürecin zorluklarıyla başa çıkabilmek için kamu ve özel sektör işbirliğinin önemine işaret ediyor." ifadelerini kullandı.