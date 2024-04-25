BIST 9.722
DOLAR 32,57
EURO 34,98
ALTIN 2.422,96
HABER /  SPOR

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, normal süresi 81-81 eşitlikle biten müsabakanın uzatma dakikalarında deplasmanda Monaco'yu 95-91 yendi ve seride 1-0 öne geçti.

Abone ol

Üç galibiyete ulaşan ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği seride ikinci maç, 26 Nisan Cuma günü yine Monaco'da oynanacak.

Salon: Gaston Medecin

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya), Arturas Sukys (Litvanya)

Monaco: Loyd 16, Blossomgame 8, Brown 8, Motiejunas 12, James 16, Okobo 19, Diallo 10, Strazel 2, Hall, Cornelie

Fenerbahçe Beko: Calathes 17, Biberovic 2, Dorsey 13, Hayes-Davis 19, Sertaç Şanlı 6, Wilbekin 7, Papagiannis 4, Noua, Pierre, Guduric 11, Madar, Sestina 16

1. Periyot: 26-15

Devre: 46-37

3. Periyot: 61-60

Normal süre: 81-81

5 faulle çıkanlar: 38.30 Loyd, 44.39 Diallo, 44.49 Brown (Monaco), 44.16 Calathes (Fenerbahçe Beko)

ÖNCEKİ HABERLER
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seferler 72 saat sonra normale döndü
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seferler 72 saat sonra normale döndü
Türk Hava Yolları açıkladı: O seferler iptal!
Türk Hava Yolları açıkladı: O seferler iptal!
THY'nin yarın yapılacak bazı Fransa seferleri iptal edildi
THY'nin yarın yapılacak bazı Fransa seferleri iptal edildi
Abdullah Avcı oyuncusuna kızdı! "Oyundan atılması doğru karar"
Abdullah Avcı oyuncusuna kızdı! "Oyundan atılması doğru karar"
Trabzonspor 10 kişiyle Fatih Karagümrük'ü devirdi
Trabzonspor 10 kişiyle Fatih Karagümrük'ü devirdi
Hatay'da sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti
Hatay'da sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan ile Özel'in görüşmesine itiraz
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan ile Özel'in görüşmesine itiraz
İyi Parti kurultay için gün sayıyor: Hazırlıklar tamamlandı
İyi Parti kurultay için gün sayıyor: Hazırlıklar tamamlandı
Bahçeşehir Koleji Europe Cup'ı 2. bitirdi
Bahçeşehir Koleji Europe Cup'ı 2. bitirdi
ABD'nin 95 milyar dolarlık İsrail yardım paketinde Gazze'ye 1 milyar dolar ayrıldı
ABD'nin 95 milyar dolarlık İsrail yardım paketinde Gazze'ye 1 milyar dolar ayrıldı
Milli Savunma Bakanı Güler, Romanya'ya gitti
Milli Savunma Bakanı Güler, Romanya'ya gitti
Özgür Özel'e zor soru; İyi Parti oyları ile sadece CHP saflarına katılmak mı mübahtır?
Özgür Özel'e zor soru; İyi Parti oyları ile sadece CHP saflarına katılmak mı mübahtır?