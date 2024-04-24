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Bahçeşehir Koleji Europe Cup'ı 2. bitirdi

Bahçeşehir Koleji Europe Cup'ı 2. bitirdi

FIBA Avrupa Kupası finalinde Almanya'nın NINERS Chemnitz ekibi ile karşılaşan Başakşehir Koleji, mücadeleyi 105-95 kaybederek turnuvayı 2. bitirdi.

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FIBA Avrupa Kupası (Europe Cup) final maçında Bahçeşehir Koleji, sahasında Almanya'nın NINERS Chemnitz ekibiyle kozlarını paylaştı.

İlk maçı 85-74 kaybeden temsilcimiz, bu maçı 95-84 kazandı ve maçı uzatmalara götürdü.

Uzatmalar sonucu temsilcimiz 105-95 kazanmasına rağmen turnuvayı 2. tamamladı.

PERİYOT SONUÇLARI

1. çeyrek: Bahçeşehir Koleji 18-19 NINERS Chemnitz

2. çeyrek: Bahçeşehir Koleji 55-38 NINERS Chemnitz

3. çeyrek: Bahçeşehir Koleji 67-67 NINERS Chemnitz

4. çeyrek: Bahçeşehir Koleji 95-84 NINERS Chemnitz

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