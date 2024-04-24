Özgür Özel'e zor soru; İyi Parti oyları ile sadece CHP saflarına katılmak mı mübahtır?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimler öncesinde Eskişehir'de düzenlenen halk buluşmasında AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu hakkında çok sert sözler söylemişti. İyi Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun CHP'ye katılması sonrası Nebi Hatipoğlu Özgür Özel'e bazı sorular yöneltti.

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31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde, AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, AK Parti'ye katılması sonrası kendisini sert bir şekilde eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e İyi Parti'den istifa edip CHP'ye katılan İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu örneğini gösterip şu soruları sordu;

Sayın Yanıkömeroğlu dönek midir?

''İyi Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Özgür Özel'in taktığı rozetle CHP'ye katıldı. Ki Sayın Meral Akşener kendisi için, "Partimizden benim gözümde en son ayrılacak arkadaşımız diyebilirdim" dediği halde. Şimdi Özgür Özel'e soruyorum? Sayın Yanıkömeroğlu dönek midir? Sayın Yanıkömeroğlu irade hırsızı değil midir? İyi Parti oyları ile sadece CHP saflarına katılmak mı mübahtır? Ha bu arada unutmadan, CHP medyasının bu konudaki çok kıymetli düşünceleri nelerdir?''