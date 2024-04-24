Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Özgür Özel ile görüştü

Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti.

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Türkiye'ye yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in konuğu CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu.

Büyükelçilikte 50 dakika süren görüşme

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğindeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti ve 50 dakika sürdü.

Görüşmede, CHP heyetinde Özel'in yanı sıra Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Yalçın Karatepe, Gökçe Gökçen, Gül Çiftçi, İlhan Uzgel ve İstanbul Milletvekili Namık Tan yer aldı.

Steinmeier'e ise Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jurgen Schulz eşlik etti.