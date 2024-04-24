Erdoğan-Biden zirvesini engellemeye çalışıyorlar

9 Mayıs'ta ABD'de gerçekleşmesi planlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın zirvesini kaleme alan gazeteci Abdülkadir Selvi, İsrail lobisinin görüşmeyi engellemek için yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs'ta ABD'ye giderek Başkan Joe Biden ile görüşecek. Kritik zirveye sayılı günler kala bazı medya organlarında "Erdoğan’ın ABD gezisi iptal edildi" şeklinde haberler yayınlanmaya başladı.

ABD ZİYARETİN GERÇEKLEŞMESİNİ İSTİYOR

Yayınlanan haberler üzerine bir yazı kaleme alan gazeteci Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD gezisinin iptal edildiğine dair ABD tarafından bir bilgi verilmiş olmadığını belirterek ABD'lilerin bu zirvenin gerçekleşmesini istediğini söyledi.

Görüşmelerin ön hazırlığını yürütmek üzere geçtiğimiz hafta ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar vekili John Bass Ankara'da olduğunu ifade eden Selvi, John Bass'ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiğini ve görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtti.

ERDOĞAN'DAN 'İPTAL' TALİMATI VERİLMEDİ

Selvi, Türkiye cephesinde ise hiçbir yetkiliye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, ABD gezisini iptal ettiğine dair bir talimat gitmediğini söyleyerek "Erdoğan geziyi iptal ederse Cumhurbaşkanlığı Dış İlişkiler ile Dışişleri Bakanlığı’nın öncelikli olarak bilgilendirilmesi gerekiyor. Erdoğan’dan iptal talimatı gelirse Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Dışişleri Bakanlığı’nın ABD’deki muhataplarını bilgilendirmeleri gerekecek. Ama o yönde bir talimat yok." dedi.

ABD İLE TÜRKİYE ARASINDA İKLİM DEĞİŞTİ

İsveç'in NATO'ya üyeliğine destek verilmesiyle ABD ile Türkiye arasındaki iklim değiştiğini söyleyen Selvi, "Çok olumlu bir hava yakalandı. Biden’ın görev süresinin dolmasına 7 ay kaldı ama iki lider Beyaz Saray’da ilk kez baş başa bir görüşme yapacaklar. Bu hem Türkiye hem ABD açısından önemli bir fırsat. Çünkü bizim ikili olarak aramızda konuşmamız gereken önemli dosyalar var." ifadelerini kullandı.

Selvi "İsveç kararından sonra ABD’de Türkiye aleyhindeki hava değişti, olumluya döndü. Türkiye’ye F-16’ların satışı süreci başladı. F-35 projesinden çıkarılma kararımızın yeniden müzakeresinin önü açıldı. En azından ödediğimiz paranın iadesi sürecini başlatabiliriz." şeklinde yazdı.

İSRAİL LOBİSİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas Lideri İsmail Haniye ile görüşmesinin ardından Erdoğan-Biden fotoğrafının seçimlerde aleyhlerine olacağını düşünen İsrail lobisinin görüşmeyi engellemeye çalıştığını söyleyen Selvi, "Bunu da Türkiye üzerinden yapmak istiyorlar. Türkiye, ABD ziyaretini iptal etti haberi ile sağ gösterip sol vurmaya çalışıyorlar." dedi.

Selvi, Türkiye ve ABD'nin 9 Mayıs ziyaret gerçekleşecek şekilde hazırlıkları yürüttüğünü belirterek "Beyaz Saray ile ABD Büyükelçiliğimiz arasında görüşmede kimlerin yer alacağı, iki liderin baş başa görüşmesinin ne kadar olacağı, basının nerede duracağı gibi konularda toplantılar yapılıyor. Görüşme tarihi olarak 9 Mayıs tarihi belirlendi ama görüşmenin hangi saat dilimleri arasında yapılacağı, ne kadar sürmesinin planlandığı konusunda ABD’den bir bildirimde bulunulmadı. Tarih belli, saat aralığı henüz bildirilmedi." ifadelerini kullandı.

İsrailli grubun son ana kadar görüşmeyi iptal ettirmek için elinden geleni yapacağını belirten Selvi şöyle dedi;

Ancak en azından bu aşamada Türkiye tarafından ziyaretin iptal edildiğine ilişkin bir bilgiye ulaşamadım. Konuştuğum yetkililer ziyaret gerçekleşecek gibi çalıştıklarını bildirdiler. Ziyaretin iptal edildiğine dair kendilerine bir talimat gelmediğini söylediler.

Bir gri alan olduğunu görüyorum ama şunu çok net olarak söyleyebilirim ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ziyaretin iptal edildiğine ilişkin olarak bir talimat verilmiş değil. Beyaz Saray ise Erdoğan’ın 9 Mayıs’ta yapacağı ziyarete hazırlanıyor.