CHP'nin iktidar olmasını kim engelleyecek? Cem Küçük yazdı

Cem Küçük, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in HDP ile işbirliği yapan CHP'nin iktidar olamayacağı iddiasını değerlendirdi. Bu görüşü "saçmalık" olarak niteleyen Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan Küçük, "Arkasında halk desteği olan kişiyi kimse deviremez. Ne olursa olsun başarılı olamaz. Destek kurumlardan alınmaz, milletten alınır." dedi.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in "Bugünkü CHP yönetimi neden iktidar olamaz?" iddiası konuşuluyor.

Dün basın toplantısı düzenleyen perinçek CHP yöneticilerine seslenerek "Amerika Birleşik Devletleri derin devleti olan ve RAND Corporation’ın Türkiye'deki iktidar projelerinde rol üstlenen başta Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri, genel merkez, bir kısım yöneticileri olmak üzere herkes bilmelidir ki; Türkiye'de oy toplamakla seçim yoluyla yapamayacağınız işler vardır. Oy toplayarak, seçim yoluyla PKK’yı DEM Parti'yi, HDP’yi ve benzerlerini hükümet ortağı yapamazsınız." ifadelerini kullandı.

"Herkes müsterih olsun"

Peki CHP gerçekten de iktidar olamaz mı? Perinçek'in kafa karıştıran açıklamalarını Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "CHP'ye iktidar verilmez mi?" başlıklı yazısında böyle yorumladı:

Ordu mu, MİT mi, emniyet mi? Bunlar deli saçması laflar. O kurumlara da ağır hakaret. CHP adayı milletin desteğini aldıktan sonra kimse bir şey diyemez.

Arkasında halk desteği olan kişiyi kimse deviremez. Ne olursa olsun başarılı olamaz. Destek kurumlardan alınmaz, milletten alınır.

Geçen sene bir canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a muhalefet kazanırsa iktidarı vermez misiniz diye soru sorulmuştu. Erdoğan da o soruya kızmıştı. “Böyle bir saçmalık olur mu?” demişti.

Yani herkes müsterih olsun. Türkiye’de hür ve adil seçimler yapılıyor. İktidarlar seçimle belirleniyor. En önemlisi bu. Onun dışında demokrasiyi devre dışı bırakan her yorum saçmalıktır.