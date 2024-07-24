Lugano maçının yıldızı Edin Dzeko, Mourinho için konuştu: Büyük bir karakter

Fenerbahçe'nin Lugano'yu 4-3 yendiği maçta 3 gol atan Edin Dzeko, maç sonu yaptığı açıklamada Mourinho için "Büyük bir karakter. Fenerbahçe'de teknik adam olması mükemmel bir durum. Mourinho'yu 2 kelime ile açıklamak zor." ifadelerini kullandı.

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Jose Mourinho yönetimindeki ilk resmi maçına çıkan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Lugano'yu 4-3 mağlup etti.

Maçın ardından Fenerbahçe oyuncusu Edin Dzeko açıklamalarda bulundu. Mourinho ise Dzeko'dan bahsederken, "Edin Dzeko adına fantastik bir maçtı" dedi.

Edin Dzeko ise avantajı elde ettiklerini dile getirdi.

Sentetik zeminde oynamanın zorluğuna değinen tecrübeli yıldız, "Bu zeminde oynamaya da alışmamız lazım. Maça yavaş başladık, tam giremedik. İkinci yarıya daha güçlü başladık ama maalesef kalemizde 3 gol gördük. Bunlar bizim için çok fazla. Yine de ikinci maç için avantajlı durumdayız." ifadelerini kullandı.

"Her şeyden bir şey barındırıyor"

Mourinho ile birbirlerini geçmişten tanıdıklarını hatırlatan 38 yaşındaki oyuncu, şöyle konuştu:

"Büyük bir karakter. Fenerbahçe'de teknik adam olması mükemmel bir durum. Mourinho'yu 2 kelime ile açıklamak zor. 2 kelimeden fazla kelimeyle açıklamak lazım. Her şeyden bir şey barındırıyor. Eğlenceli olduğunda gerçekten eğlencelidir ama sinirliyken de gerçekten sinirlidir."