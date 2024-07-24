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Emniyet'te müdür ve amirlerin genel atamaları yapıldı

Emniyet'te müdür ve amirlerin genel atamaları yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindekilerin genel atamalarının yapıldığını duyurdu.

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nde atama. Görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindekilerin genel atamaları yapıldı. Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

"Hayırlı olsun"

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Emniyet Genel Müdürlüğümüzde görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesinde bulunan personellerimizin 2024 yılı genel atamaları gerçekleşmiştir.

Atamaları gerçekleşen personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun.

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