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Müslüman dövüşçü Khabib'in varlıklarına el konuldu!

Müslüman dövüşçü Khabib'in varlıklarına el konuldu!

Dağıstan asıllı Rus UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, 900.000 dolarlık icra takibiyle karşı karşıya kaldı.

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Eski UFC hafif sıklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov hakkında yaklaşık 900 bin dolarlık yaptırım uygulandı.

Rus basınında yer alan haberlere göre, 5 Haziran itibarıyla Nurmagomedov'un Rusya Federasyonu'ndan ayrılması yasaklandı.

Khabib’in banka hesaplarının dondurulması, işlettiği bir hayır kurumunun kapatılması, Dağıstan'daki bir evine ve lüks otomobillerine el konulması için icra başlatıldı.

Khabib’in el konulacak bazı arabaları:

- Ferrari California T – 300.000 $

- Mercedes-Benz AMG GT S – 161.000 $

- Mercedes-Benz S-Serisi – 122.000 $

- BMW 7 Serisi – 101.000 $

- Toyota Land Cruiser – 85.000 $

- Toyota Tacoma – 44.000 $

Khabib Nurmagomedov'un Federal Vergi Servisi'ne (FNS) olan borcunun 3.400.000 doları aştığı belirtildi.

Nurmagomedov son olarak Ekim 2020'de UFC 254'te Justin Gaethje'ye karşı dövüştü ve ikinci rauntta nakavtla zafer kazandı.

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