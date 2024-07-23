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Ergin Ataman'dan 3 yıllık imza!

Ergin Ataman'dan 3 yıllık imza!

Türk başantrenör Ergin Ataman, EuroLeague ve Yunanistan Ligi zaferleri yaşadığı Panathinaikos ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

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Yunanistan Basketbol Ligi ekiplerinden Panathinaikos, Ergin Ataman'ın sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada "3 yıl daha birlikte yeni anılar yaratacağız" ifadeleri kullanıldı.

Kulüp başkanı Dimitris Giannakopoulos ise sosyal medya paylaşımında "Avrupa'nın en iyi koçu Ergin Ataman'ın önümüzdeki 3 yıl boyunca Panathinaikos'un başantrenörü olmayı kabul ettiğini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum!" dedi.

Kariyerinde Türk Telekom, Pınar Karşıyaka, Efes Pilsen ve Anadolu Efes gibi takımları çalıştıran Ataman, 2021 ve 2022 yıllarında da Anadolu Efes ile EuroLeague kupasını kaldırdı. 

58 yaşındaki başantrenör, turnuvayı kazanan ilk Türk basketbol antrenörü olmuş ve 2021'de EuroLeague Yılın Koçu seçilmişti.

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