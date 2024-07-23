Teknosa'dan Preo ürünlerinde yaz fırsatları

Teknosa, kendi özel markası Preo ürün gamına yeni ürünler ekledi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine, aksesuardan tüketici elektroniğine pek çok ürün grubunda markayı tüketicilerle buluşturan Teknosa, kablosuz kulaklık, vantilatör ve taşınabilir hoparlör seçeneklerini de ürün gamına dahil etti.

Şirket, 31 Temmuz'a kadar sürecek kampanyayla yaz aylarının çok satan ürünlerinden hava soğutucuları ve çay makinelerinde de müşterilerine fiyat avantajı sunuyor.

Şirketin mağazaları ve internet sitesi üzerinden 8 bin lira ve üzeri alışveriş yapan müşteriler, Preo 1.8 litre cam çay makinesini 499 liraya, 1.8 litre cam demlikli çelik inox çay makinesini ise 399 liraya satın alabilecek.

Kampanya kapsamında 'Preo Care 9'u 1 arada erkek bakım kiti' ise 499 liradan satışa sunulacak.

Marka, temmuz boyunca çeşitli kampanyalarına devam edecek. 31 Temmuz'a kadar sepet ve seçili ürünlere özel fiyat kampanyalarının yanı sıra, 26-29 Temmuz arasında POP kampanyalarıyla son teknoloji ürünleri tüketicilerle buluşturacak.