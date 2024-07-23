Gazze’de can kaybı 39 bin 90’a yükseldi

Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonunun ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 90’a, yaralıların sayısı ise 90 bin 147’ye yükseldi.

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Hamas, İsrail'e yönelik son yılların en büyük saldırısını gerçekleştirdi. İsrail ordusu 'savaş durumu alarmı' ilan etti. İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürüyor. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’ne son 24 saatte 8 saldırı gerçekleştirildiğini, 84 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 329 Filistinlinin ise yaralandığını açıkladı.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 39 bin 90’a, yaralıların sayısının 90 bin 147’ye yükseldiği kaydedildi.

İsrail’in dün Han Yunus’a düzenlediği saldırıda ise can kaybının 24’ü çocuk, 15’i kadın olmak üzere 73’e, yaralı sayısının 270’e yükseldiği aktarıldı.