Hepsiburada temmuz ayında rekor üstüne rekor kırdı

Hepsiburada, temmuz ayında geçen aya göre satış ve trafik rekoru kırdığını duyurdu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada'nın üyelik bazlı sadakat programı Premium'un ikinci yıl dönümüne özel 16-22 Temmuz'da düzenlediği kampanya, rekor düzeyde ilgi gördü. Ayın bitmesine bir hafta kala bir önceki aya göre satış adedi iki kat, site ziyaret sayısı ise 2,5 kat arttı.

Yoğun ilgi üzerine kampanyayı iki gün daha uzatan Hepsiburada, kampanya döneminde birçok farklı kategoride, milyonlarca üründe sunduğu indirim ve ödeme çözümleriyle tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Hepsiburada'nın tüm alışverişlerde kargo bedava, üyelik boyunca hediye BluTV üyeliği ve tüm alışverişlerden yüzde 3 kazanç gibi birçok avantaj sunduğu sadakat programı Hepsiburada Premium'a katılımcı sayısı da 350 bine ulaştı.

Temmuzda, KOBİ satışlarında da artış gözlemlendi. 1-22 Temmuz arasında toplam satışların yaklaşık yüzde 76'sı, KOBİ'lerin mağazalarından gerçekleştirilerek ekonomiye katkı sağlandı.

Hepsiburada'nın Yapı Kredi Bankası iş ortaklığıyla sunduğu "Hepsiburada Premium Worldcard" sahiplerine özel yüzde 10 Hepsipara kampanyası da müşterilere kazanç sağladı. Kart sahipleri, kargo bedava, peşin fiyatına 12 taksitle öde, Yemeksepeti'nden yüzde 10 kazan, ücretsiz Hepsiburada Premium üyeliği, her 500 liralık alışverişe 100 lira değerinde Hepsiburada puan, BluTV hediyesi gibi ayrıcalıklardan da yararlandı.