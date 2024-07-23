Yeni MHK başkanı belli oldu! Ferhat Gündoğdu kimdir? O kararın mimarıydı...

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığı görevine Dr. Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini duyurdu. Gündoğdu geçmişte de aynı görevde bulunmuştu. Gündoğdu, ilk MHK başkanlığı yaptığı dönemde, 13 hakemi görevden uzaklaştırmasıyla tanınıyor.

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Federasyondan yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında MHK başkan ve üyelerinin atanmasına karar verildiği belirtildi.

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK'nin üyeliklerine ise Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Hikmet Öksüzoğlu, Mustafa Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar, Ziya Çetin ve Ali Zağlı atandı.

TFF Başkanlığına İbrahim Hacısosmanoğlu'nun getirilmesiyle birlikte, Ahmet İbanoğlu ve ekibinin istifasını sunmasının ardından Gündoğdu'nun başkan olacağına dair söylentiler vardı.

Eski TFF Başkanı Nihat Özdemir yönetiminde de bir dönem MHK başkanlığı görevinde bulunan Gündoğdu, Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'un da bulunduğu 13 hakemi görevden uzaklaştırmıştı. Gündoğdu'nun bu kararı bir süre sonra Tahkim Kurulu tarafından bozulmuştu.

Ferhat Gündoğdu kimdir?

Yeni MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, 1991 yılında Kara Harp Okulu'nu bitirdi. Daha sonra Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü'nde Yüksek Lisans yaptı. Aynı bölümde doktorasını da tamamlayan Ferhat Gündoğdu, Türk Eğitim Derneği'nde (TED) çeşitli görevlerde bulundu. Daha önce MHK'nın Eğitimden Sorulu Üyesi olan Gündoğdu "klasman üst gözlemciliği" görevini de yürüttü.

Asıl mesleği doktorluk olan Gündoğdu, Lokman Hekim Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alıyor. Gündoğdu aynı zamanda bir şirkette Okul Yatırımları ve Planlama Müdürü olarak görev yapıyor.