BIST 11.099
DOLAR 32,94
EURO 35,82
ALTIN 2.552,26
HABER /  GÜNCEL

Tuncer Bakırhan’ın annesi vefat etti

Tuncer Bakırhan’ın annesi vefat etti

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın annesi İpek Bakırhan'ın hayatını kaybetti. DEM Part, bugün 12.45'te yapacağı grup toplantısını iptal ettiğini duyurdu.

Abone ol

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın annesi İpek Bakırhan vefat etti.

DEM Parti, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, Tuncer Bakırhan’ın annesi İpek Bakırhan’ın hayatını kaybettiği belirtildi. Bu nedenle, bugün saat 12.45'te yapılması planlanan DEM Parti grup toplantısının iptal edildiği duyuruldu.

DEM Parti'nin açıklaması şu şekilde:

“Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan’ın annesi İpek Bakırhan’ın vefatı nedeniyle, bugün yapılması gereken grup toplantımız iptal edilmiştir.”

ÖNCEKİ HABERLER
TCMB'nin TL depo alım ihalesine teklif geldi
TCMB'nin TL depo alım ihalesine teklif geldi
Galatasaray, hazırlık maçında Lecce ile karşılaşacak
Galatasaray, hazırlık maçında Lecce ile karşılaşacak
Şanlıurfa'da acı olay! Anne ve kızı salça yapıyordu... İkisi de hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da acı olay! Anne ve kızı salça yapıyordu... İkisi de hayatını kaybetti
Altın fiyatlarına bakın! Çeyrek altın ve gram altın...
Altın fiyatlarına bakın! Çeyrek altın ve gram altın...
4 binden fazla vergi denetmeni sahada olacak
4 binden fazla vergi denetmeni sahada olacak
Etiyopya'daki heyelan faciasında bilanço ağırlaştı
Etiyopya'daki heyelan faciasında bilanço ağırlaştı
Kurtulmuş: Türkiye olarak her zaman Kıbrıs halkının yanında olacağız
Kurtulmuş: Türkiye olarak her zaman Kıbrıs halkının yanında olacağız
Halk plajı duş kabininde 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar!
Halk plajı duş kabininde 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar!
Yabancılara vatandaşlıkta yeni dönem: MİT ve Interpol şartı geliyor!
Yabancılara vatandaşlıkta yeni dönem: MİT ve Interpol şartı geliyor!
Bahçeli'den MHP'nin şikayetçi olduğu 154 isimle ilgili açıklama: Günü geldiğinde bu dosya eyleme geçecek
Bahçeli'den MHP'nin şikayetçi olduğu 154 isimle ilgili açıklama: Günü geldiğinde bu dosya eyleme geçecek
Geçen yıla göre yüzde 103 arttı! Yerli turist bu yılın ilk çeyreğinde seyahat için bakın ne kadar harcadı
Geçen yıla göre yüzde 103 arttı! Yerli turist bu yılın ilk çeyreğinde seyahat için bakın ne kadar harcadı
Yerli "kara kutu" gün yüzüne çıktı
Yerli "kara kutu" gün yüzüne çıktı