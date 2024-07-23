Tuncer Bakırhan’ın annesi vefat etti

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın annesi İpek Bakırhan'ın hayatını kaybetti. DEM Part, bugün 12.45'te yapacağı grup toplantısını iptal ettiğini duyurdu.

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın annesi İpek Bakırhan vefat etti.

DEM Parti, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, Tuncer Bakırhan’ın annesi İpek Bakırhan’ın hayatını kaybettiği belirtildi. Bu nedenle, bugün saat 12.45'te yapılması planlanan DEM Parti grup toplantısının iptal edildiği duyuruldu.

DEM Parti'nin açıklaması şu şekilde:

“Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan’ın annesi İpek Bakırhan’ın vefatı nedeniyle, bugün yapılması gereken grup toplantımız iptal edilmiştir.”