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Halk plajı duş kabininde 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Halk plajı duş kabininde 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar!

 Avcılar'da 13 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 21 Temmuz Pazar günü Denizköşkler Mahallesi'ndeki halka açık plajın duş alma kabininde 13 yaşındaki M.A'ya yönelik gerçekleştirildiği iddia edilen cinsel istismar olayına ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında aynı gün gözaltına alınan şüpheli T.Ç'nin sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı bildirildi.

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