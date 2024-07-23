Rakibi çok ağır konuştu! Babacan'ı küplere bindirecek sözler: Hepsi böyle, hepsi diktatör!

DEVA Partisi'nde liderlik yarışı sert başladı. Ali Babacan'ın koltuğuna talip olduğunu açıklayan Genel Sekreter Yardımcısı Salih Efe Babacan'a ağır suçlamalarda bulundu. Babacan'ın "bir grup tarafından kümelendiğini" öne süren Efe, merkez sağ partiler hakkında "Hepsi böyle, hepsi diktatör. Dışarıdan çok demokrat görünürler ama merkez sağ partilerin geleneği böyledir, kimse onlara karşı çıkamaz" sözleriyle dikkat çekti.

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'Altılı masa' bileşenlerinden ve eski Millet İttifakı üyesi DEVA Partisi son seçimde de umduğunu bulamadı. 31 Mart yerel seçimlerine kendi logosu ve adıyla giren DEVA yüzde 0,33 oranında oy alıp 11. sıraya yerleşti. Bu sonuçlar parti içinde rahatsızlık yarattı, Babacan'ın liderliği sorgulanmaya başladı. Eylül ayında 2. Olağan Büyük Kongresi'ni gerçekleştirmeyi planlayan partide son olarak Babacan'a rakip çıktı.

DEVA Partisi Genel Sekreter Yardımcısı avukat Salih Efe geçtiğimiz günlerde bir otelde düzenlediği basın toplantısında partisinin genel başkanlığına adaylığını duyurdu. AA'nın aktardığına göre; kendisinin de aralarında bulunduğu bazı üyelerin, parti yönetimine ilişkin eleştirileri olduğunu belirten Efe, "Mevcut duruma itiraz etmekteler ve partimizin zamanla erimesine asla razı olamazlar. Bu sebeple de çalışmalarımıza başladık. Genel kongre öncesi, demokrasi ve çoğulculuğun sağlanması adına parti içinde bir muhalif grup kurup genel başkan adayı olmaya karar verdim. Yeni bir ruh, vizyon, hikaye ve yeni yüzlerle beraber partimizi canlandıracağımıza ve ilk kuruluşta halkımızın bize gösterdiği teveccühe tekrar mazhar olacağımıza olan inancımız tamdır." diye konuştu.

Efe, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a yönelik eleştirilerde bulunarak, "Kuruluşundan bu zamana kadar partiyi kamuoyuna deklare ettiği şekilde yönetemeyen Ali Bey'e itiraz etmek, hem DEVA Partisi hem de halkımıza umut olmak için Türkiye siyasetinde de yasal hakkım olan bu demokratik yarışta 'ben de varım' diyorum." açıklamasında bulundu.

Aday olmaya nasıl karar verdiniz?

Bu açıklamalarının ardından Efe, Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar'a konuştu, gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Adaylığa nasıl karar verdiğini Efe şu sözlerle anlattı:

"En büyük nedeni partide çok büyük rahatsızlıklar var. Bunun dışarıya yansıyan kısmı var, yansımayan kısmı var. Türkiye’deki tüm siyasi partilerin yaşadığı sorunlar maalesef DEVA Partisi’nde de yaşanıyor. Bizim partimiz çok büyük idealler ile kurulmuştu. Ama bu gerçekleşmedi. Parti içi ilişkiler çok kötü yönetildi. Partimizden çok fazla istifa eden isim oldu.

Ali Babacan geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu İYİ Parti Genel Merkezinde ziyaret etmişti.

"Babacan kümelenmiş vaziyette"

Hepsi somut olarak eleştirilerini söylediler, söylediler kimse onları dinlemedi. Genel Başkan Ali Babacan bir grup tarafından kümelenmiş vaziyette. İsim vermem doğru olmaz. Ama çoğunluğu Meclis’e girenler. Tabii kümeleyenler arasından Meclis’te olmayanlarda var. Açıkçası antidemokratik uygulamaları var Ali Babacan’ın...

Bizim merkez sağ partilerin hepsi böyle, hepsi diktatör

Dışarıdan herkes demokrat görünür. Hiçbir siyasinin ekranlarda söylediğine inanmamak lazım. Özellikle siz gazetecilerin inanmaması lazım. Bizim merkez sağ partilerin hepsi böyle, hepsi diktatör. Dışarıdan çok demokrat görünürler ama merkez sağ partilerin geleneği böyledir kimse onlara karşı çıkamaz. Yarı peygamber rolündeler ve eleştirenler aforoz edilir."

Efe, "Yerel seçimlerde partinizin oy oranı oldukça düşüktü. bu konu parti içerisinde eleştiri konusu oldu mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Olmaz olur mu? Parti yönetimi, genel merkez yönetimi kötü olduğu için biz bu sonucu aldık. Bu konu büyük tartışma konusu oldu. Çok toplantılar yapıldı. Zaten bizim partide çok şey konuşulur, uzmanlar gelir gider. Ama Ali Babacan ve ekibi bildiğini yapar."

31 Mart yerel seçim sonucu

"Partinizden bu kadar büyük kopuşu ne zaman yaşadınız?" sorusuna Efe'nin yanıtı şöyle oldu:

"Aslında ben partiden hiç kopmadım. Halen de kopmuş değilim... Kopanlar çok oldu. Beni eleştiriyorlar bazı isimler. Ali Babacan’a karşı aday olduğum için. Ben hukuk fakültesi mezunuyum. Yurt dışında eğitim almışım. Avrupa Birliği’nin çok sayıda projesinde çalıştım. Babacan’ın benden tek farkı 13 yıl bakanlık yapmış olması. Ancak halk eski siyasetçilerden bıkmış vaziyette. Sonuç ortada. Siyasi başarımız sıfır."

Efe, adaylığı nedeniyle partisinden tepki alıp almadığına ilişkin şöyle konuştu:

"Tabii ki tepki aldım. Kimse adaylık açıklamama gelemedi. Salon vs. talebim vardı partimden. Bu taleplerim dahi karşılanmadı. Ancak partiden kopan herkes beni destekliyor. Pek çoğu ile temastayım. Adaylık ihalesi bana kaldı ve ben bu düzene karşı çıkmak zorundayım. Bunu aldığım eğitim için, verdiğim mücadele için yapmak zorundayım. Yani ben partiye gireceğim ve birilerine tabi olacağım. ‘Biat et rahat et’ olacak. Ee bizim o zaman tarikatlardan ne farkımız var. Biz niye diyoruz ‘beyinlerinizi şeyhlere teslim etmeyin.’ Ben beynimi neden genel başkana ve çevresine teslim edeyim. Böyle bir yönetim olamaz. Binde 33 oy aldık. Halimiz ortada. Bu oy oranının eleştirisi dahi verilmedi. 4 yılda Ali Bey bir kez bana randevu verdi. Kendisine 7 sayfalık eleştiri içeren bir rapor verdim.

DEVA Partisi en büyük hatayı içine kapanarak yaptı. 5-6 kişiyle, ‘biz yaparız, ederiz’ diyerek parti yönetmeye çalıştılar. Belki de DEVA içerisinde atanmış kayyumlar dahi vardır."

DEVA Partisi tüzüğünde, "Genel Başkanlığa aday olabilmek için, büyük kongre üye tam sayısının en az yüzde on beşinin yazılı önerisi gerekir" hükmü bulunuyor.