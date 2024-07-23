BIST 11.088
DOLAR 32,94
EURO 35,85
ALTIN 2.546,78
HABER /  GÜNCEL

MSB duyurdu! Biri kırmızı listede yer alan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlenen hava harekatında 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Sevkan Çele kod adlı Yusuf Kalkan olduğu, teröristin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer aldığı belirlendi.

Abone ol

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "Sevkan Çele" kod adlı Yusuf Kalkan olduğu, söz konusu teröristin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer aldığı ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlarından da aranma kaydı olduğu belirlendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da fabrika ve geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı!
Bursa'da fabrika ve geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı!
Kamala Harris'e delege desteğiyle ilgili yeni gelişme
Kamala Harris'e delege desteğiyle ilgili yeni gelişme
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden dolandırıcılık uyarısı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden dolandırıcılık uyarısı
Tartışmalara neden olmuştu: Soyadı düzenlemesi tekliften çıkacak mı?
Tartışmalara neden olmuştu: Soyadı düzenlemesi tekliften çıkacak mı?
Ticaret Bakanlığından tatil rezervasyonu yaptıracaklara uyarı
Ticaret Bakanlığından tatil rezervasyonu yaptıracaklara uyarı
Gezi davası hükümlüsü Osman Kavala'dan Tuğrul Türkeş açıklaması
Gezi davası hükümlüsü Osman Kavala'dan Tuğrul Türkeş açıklaması
Hem tıp hem de mühendislik fakültesini okudu: Başarısı herkese ilham oldu
Hem tıp hem de mühendislik fakültesini okudu: Başarısı herkese ilham oldu
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: Gündem OVP
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: Gündem OVP
CHP'li belediyelerde 'Emekli Halk Kart' için tarih belli oldu
CHP'li belediyelerde 'Emekli Halk Kart' için tarih belli oldu
Lüks otelde akılalmaz olay! Bir ailenin tatili kabusa döndü: Duşakabin bomba gibi patladı
Lüks otelde akılalmaz olay! Bir ailenin tatili kabusa döndü: Duşakabin bomba gibi patladı
Biden'ın doktorundan açıklama geldi! Sağlık durumu nasıl?
Biden'ın doktorundan açıklama geldi! Sağlık durumu nasıl?
Bursa'da büfede hesap tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Bursa'da büfede hesap tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı