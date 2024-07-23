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Bursa'da büfede hesap tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'da büfede hesap tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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İsmet İnönü Bulvarı'ndaki büfe işletmecisi Rasim Çiçek (63) ile büfede çay içen müşterisi G.G. (50) arasında gelen hesap nedeniyle kavga çıktı. G.G., Rasim Çiçek ile yakını N.T.'yi bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan iki yaralı, Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinden bıçaklandığı öğrenilen Rasim Çiçek, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yakını N.T.'nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan G.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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