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"Narkoçelik-28" operasyonlarında 59 şüpheli yakalandı, 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

"Narkoçelik-28" operasyonlarında 59 şüpheli yakalandı, 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapanlara yönelik düzenlenen Narkoçelik-28 operasyonlarında 59 şüphelinin yakalandığını, 2 ton 294 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca, 203 ekip, 642 personel ile hava aracı ve narkotik dedektör köpekleriyle Antalya, Ağrı, Diyarbakır, Edirne, Aydın, Erzurum, Hakkari, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Samsun, Aksaray, Sivas, Afyonkarahisar ve Tokat'ta operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 59 şüpheliden 40'ı tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Aramalarda 2 ton 294 kilogram uyuşturucu madde, 13 milyon 623 bin 127 kök kenevir ve kök skunk, 2 milyon 2 bin 455 uyuşturucu hap ele geçirildi.

 "Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız"

Bakan Yerlikaya, açıklamasında "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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