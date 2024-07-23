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Malatya'da 2 otomobil birbirine girdi: 5 yaralı

Malatya'da 2 otomobil birbirine girdi: 5 yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan bazı yolcular, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

M.Ç. yönetimindeki 44 ADS 434 plakalı otomobil, Yakınca Mahallesi Kenan Işık Caddesi'nde H.K. idaresindeki 44 AGK 602 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü M.Ç. ile yolcular M.M.Ç, A.M.Ç, N.Z.Ç ve M.K. yaralandı.

Araçta sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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