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Adıyaman'da 7 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Adıyaman'da 7 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Adıyaman'da şafak vakti eş zamanlı düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekiplerince, 10 evden hırsızlık yapılması ve bir motosikletin çalınmasıyla ilgili yürütülen çalışma kapsamında 19 Temmuz'da düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 19 Temmuz'da 15 ekip ve 100 personelin katılımıyla 6 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlenmiş, operasyonda, ikisi kardeş 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen ziynet eşyası ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.

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