Jose Mourinho: Maçı kazanmak için geldik

Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jose Mourinho, "Kadro yapılanmamızdan çok memnunum. Her idmandan ve her futbolcudan ortaya koyduğu performans için çok mutlu oldum. Herkes gelişmek için ve bana adapte olmak için elinden gelenin en iyisini yapıyor. İyi başlangıç yapmak önemli" ifadelerini kullandı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de göreve geldiği için mutlu olduğunu belirten Mourinho, "Kadro yapılanmamızdan çok memnunum. Fenerbahçe'ye gelme kararımdan dolayı mutluyum. Şu ana kadar yaklaşık 30 idman ve 5 hazırlık maçı yaptık. Her idmandan ve her futbolcudan ortaya koyduğu performans için çok mutlu oldum. Herkes gelişmek için ve bana adapte olmak için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Oyuncular takıma adım adım katıldı. Avrupa Şampiyonası'ndan elendikçe gelen oyuncular oldu. Son katılan oyuncu grubuyla sadece 3 idman yaptık. İlk günden bu yana yaptığımız çalışmalardan çok keyif aldık. İyi başlangıç yapmak önemli, bu tarz maçları düşünerek idmanlarımızı yaptık" ifadelerini kullandı.

"Maçı kazanmak için geldik"

Mourinho, "Maçla ilgili düşünceniz nedir? İstanbul'daki rövanşı da düşünerek mi oyun planınızı belirleyeceksiniz?" sorusunu, "İstanbul'daki rövanşı şu an düşünmüyorum. Maçı kazanmak için geldik" şeklinde yanıtladı.

Mourinho, karşılaşmanın sentetik çimde oynanacak olmasının hatırlatılması üzerine, "Sentetik çimde oynanacak olması ev sahibi takımın tercihi, kendileri için avantaj olduğunu düşünüyorlardır. Futbol her zaman güzel, yeşil zeminde oynanmalı. Bunu hala avantaj olarak kullanmaya çalışan kulüpler var. Biz de buna adapte olmalıyız. Zeminin kuru olduğu yerlerde idman yaptık, yeşil zemine kıyasla top daha yavaş ilerliyor ama buna adapte olmalı ve maçı çıkıp kazanmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

"Lugano benim için çok anlamlı bir şehir"

"Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti, sizi örnek aldığını söyledi. Hem Croci-Torti hem de Lugano şehriyle ilgili düşünceleriniz nelerdir?" sorusuna Mourinho, "Güzel sözleri için teşekkür ediyorum. Ben de kendisinin çok iyi teknik direktör olacağına inanıyorum. Takımı çok organize şekilde oynuyor. Lugano benim için çok anlamlı bir şehir, Inter'de çalıştığım yıllarda çocuklarım Lugano'da okuyorlardı. Ben de onları zaman zaman almaya geliyordum. Benim için anlamlı bir yer" yanıtını verdi.