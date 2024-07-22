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ABD Gizli Servisi itiraf etti: Başarısız olduk!

ABD Gizli Servisi itiraf etti: Başarısız olduk!

ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili tüm sorumluluğu aldığını ve suikast girişiminin "Gizli Servis'in en büyük operasyonel başarısızlığı" olduğunu söyledi.

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ABD Gizli Servis Direktörü Cheatle, Temsilciler Meclisi'nde katıldığı oturumda eski Başkan Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili soruları yanıtladı.

Cheatle, Trump'a suikast girişiminin kabul edilemez olduğunu ve bu konuda güvenlik tedbirleriyle ilgili yaşanan tüm sorunlardan dolayı kurumu adına tüm sorumluluğu aldığını vurguladı.

Trump'a suikast girişimini, "Gizli Servis'in çok uzun yıllardır yaşadığı en büyük operasyonel başarısızlığı" şeklinde tanımlayan Cheatle, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve bu tür güvenlik açıklarının bir daha yaşanmaması için servis içinde gerekli görüşmeleri yaptıklarını ifade etti.

Özellikle Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin istifa çağrısı yaptığı Cheatle, Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili çok sayıda güvenlik açığı olduğu iddiasıyla yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

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