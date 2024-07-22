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Gülbin Tosun'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'ayaklanma' tehdidi! Ünlü sunucuya tepki yağdı

Gülbin Tosun'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'ayaklanma' tehdidi! Ünlü sunucuya tepki yağdı

'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM'de görüşülürken Now Tv haber spikeri Gülbin Tosun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tepki çeken bir açıklama geldi.

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AK Parti tarafından hazırlanan ve sayıları kamu güvenliği açısından tehdit oluşturan sahipsiz hayvanlarla ilgili 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ederken kamuoyundaki tartışmalar da sürüyor. 'Köpek' tartışmasına son dahil olan isim ise Now Tv haber spikeri Gülbin Tosun oldu.

Gülbin Tosun sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak onlarca çocuğun canına mal olan 'köpek' terörü konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik adeta bir tehdit açıklamasında bulundu.

X hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyen Tosun, 'ayaklanma' tehdidi yaptı.

Tosun "Öldürtmeyeceğiz! Biliyorsunuz değil mi? Dünya tarihinde görülmemiş ayaklanmaya sebep olmayın" ifadelerini kullandı. 

Paylaşımının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı da etiketleyen Gülbin Tosun "Biz onları mama lobileri! ile beslemedik! Yeri geldi evde yemek pişirdik! Kısırlaştırdık, aşılattık, ne gelirse elden ardımıza koymadık! Sizin de bilginize" yazdı. 

Vatandaşlardan Tosun'a tepki yağdı

Tosun'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'ayaklanma' içeren skandal paylaşımına vatandaşlar tepki yağdı.. Tosun'un X'teki söz konusu paylaşımına binlerce yorum yapan vatandaşlar, Türkiye'nin huzur ve refahı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlere çok sert tepki gösterdi. 

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