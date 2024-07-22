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Meteoroloji bu saatlere dikkat çekti! Yüksek sıcaklık uyarısı

Meteoroloji bu saatlere dikkat çekti! Yüksek sıcaklık uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği belirtilerek, vatandaşlar yüksek sıcaklık konusunda uyarıldı.

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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”

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