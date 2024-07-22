Enerjisa Enerji, FTSE4Good Endeksi'nde üst üste üçüncü kez yer aldı

Sürdürülebilirlik, insan ve teknoloji odağıyla akıllı ve yeşil bir dünyaya katkı sunmak için projeler üreten Türkiye'nin önde gelen elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketi Enerjisa Enerji, FTSE4Good Endeksi'ne üst üste üçüncü kez dahil oldu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, insan hakları, iklim değişikliği ve yolsuzlukla mücadele politikalarının da dahil olduğu çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerini karşılayarak FTSE4Good Endeksi'ne giren Enerjisa Enerji, bu yılki değerlendirmede dağıtım sektöründe 89'luk yüzde dilimine yükselerek, sürdürülebilirlik odağındaki çalışmalarında da başarısını gösterdi.

Türkiye'nin enerji dönüşümüne liderlik eden Enerjisa Enerji, "Herkes için daha iyi bir gelecek" vizyonuyla sürdürülebilirliği, iş stratejisinin merkezine koyarak faaliyetlerine devam ediyor.

Çevresel sorumluluk, yönetim uygulamaları ve etik alanlarındaki performansı ve şeffaf iletişimi, önceki senelerde art ada FTSE4Good Endeksi'ne girme başarısını gösteren Enerjisa Enerji, bu alandaki kararlılığını bir kez daha kanıtladı.

Şirket, bu yıl da FTSE4Good Endeksi'nde geçen yıl elde ettiği 4 puanlık derecesini koruyarak üst üste üçüncü kez güçlü performansını sürdürdü ve enerji sektöründe sürdürülebilirlik konusundaki liderliğini pekiştirdi.

"Sürdürülebilirlikte kendi yüksek standartlarımızı oluşturuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, sürdürülebilirliği, tüm organizasyonun çalışma şeklinde temel yapıtaşı olarak gördüklerini ve kendilerini bu alanda geliştirmeye odaklandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik etki odağında ürün ve hizmetler geliştirmenin yanı sıra çevresel, sosyal ve yönetişim uygulamalarımızda da küresel trendleri baz alarak kendi yüksek standartlarımızı oluşturuyoruz. Bu anlamdaki kararlılığımızı tüm paydaşlarımıza aktarmak amacıyla şirketimizi bağımsız denetimlere açarak şeffaflığımızı da gösteriyoruz. Geçmiş iki yılda küresel anlamda en önemli sürdürülebilirlik ölçütlerinden biri olan FTSE4Good Endeksi'ne girerek sektörümüzde fark yaratan bir başarı elde etmiştik. Bu yıl da 5 üzerinden 4 puanlık derecemizi koruyarak sürdürülebilirlik anlayışımızdaki kararlılığımızı ve güçlü performansımızı bir kez daha kanıtlamış olduk. Sektör sıralamasında ise dağıtım şirketlerimiz Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ tüm dağıtım şirketleri arasında 89'luk yüzde dilimine girdi."

Küresel anlamda büyük prestije sahip olan ve Londra Borsası'na bağlı endeks sağlayıcı FTSE Russell'ın hazırladığı FTSE4Good endeks serisine dahil olmak için, şirketlerin insan hakları, iklim değişikliği ve yolsuzlukla mücadele politikaları da dahil olmak üzere belirli çevresel, sosyal ve yönetişim kriterlerini karşılaması gerekiyor. Şirketler, her yıl güncellenen kapsamlı ve şeffaf bir metodoloji kullanılarak titizlikle değerlendiriliyor.