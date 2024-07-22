 Şimşek'ten açıklama: "Enflasyon beklentileri hedefimize yakınsıyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın yayınladığı Para Politikaları Beklenti Anketi sonrası paylaşımda bulundu. "Enflasyon beklentileri hedefimize yakınsıyor." diyen Şimşek, dezenflasyon sürecinin önümüzdeki aylarda daha da belirginleşeceğini ifade etti.

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Hazine ve maliye bakanı mehmet şimşek, enflasyon beklentilerinin hedefe yakınsadığını belirterek, "temmuzda aylık enflasyonda geçici etkiler kaynaklı artış olmasını beklemekle birlikte yıllık enflasyonda belirgin bir düşüş öngörüyoruz." dedi.

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43’e, 12 ay sonrası yüzde 30’a ve 24 ay sonrası yüzde 19,3’e düştü.

OVP'yi açıkladığımızdan beri 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri kesintisiz geriledi. Gerçekleşen yıllık enflasyonun yükselişte olduğu bu dönemde beklentilerin iyileşiyor olması dezenflasyona yönelik politikalarımızın başarılı olacağına yönelik inancı göstermektedir.

Temmuz'da aylık enflasyonda geçici etkiler kaynaklı artış olmasını beklemekle birlikte yıllık enflasyonda belirgin bir düşüş öngörüyo