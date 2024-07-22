BIST 11.211
DOLAR 33,02
EURO 35,99
ALTIN 2.549,42
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu yıldız isim listede yok

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu yıldız isim listede yok

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin oyuncu listesi belli oldu. Listeye, Cengiz Ünder, Samet Akaydın, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir dahil edilmedi.

Abone ol

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin oyuncu listesi belli oldu.

Listeye, Cengiz Ünder, Samet Akaydın, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir dahil edilmedi.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun listeye dahil ettiği 23 isim şöyle:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin.

Fenerbahçe'nin müsabakaya 24 saat kala 2 oyuncu değiştirme hakkı bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
BMW'den tarihi karar! Sevilen otomobilinin fişini çekiyor
BMW'den tarihi karar! Sevilen otomobilinin fişini çekiyor
Tüketiciyi aldatan reklamlara yaklaşık 149 milyon lira ceza kesildi
Tüketiciyi aldatan reklamlara yaklaşık 149 milyon lira ceza kesildi
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçları açıklandı! MEB duyurdu
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçları açıklandı! MEB duyurdu
Özel'den 'Biden' yorumu: Zorluk çekiyordu
Özel'den 'Biden' yorumu: Zorluk çekiyordu
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü annesinin ölümüyle yıkıldı! Paylaşımı yürek yaktı
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü annesinin ölümüyle yıkıldı! Paylaşımı yürek yaktı
Hatay'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Hatay'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Ölümün böylesi! Yol kenarında tuvaletini yapıyordu, saniyeler sonra korkunç olay yaşandı
Ölümün böylesi! Yol kenarında tuvaletini yapıyordu, saniyeler sonra korkunç olay yaşandı
Meral Akşener’den gece yarısı açıklama geldi! "Beni oy vermeye ikna edin" iddialarını yalanladı
Meral Akşener’den gece yarısı açıklama geldi! "Beni oy vermeye ikna edin" iddialarını yalanladı
2 işçi servisi, 1 tır... Gaziantep'teki kazada çok sayıda yaralı var!
2 işçi servisi, 1 tır... Gaziantep'teki kazada çok sayıda yaralı var!
Ahmet Hakan yatağını restoranın ortasına taşıyan kişi için bakın ne dedi?
Ahmet Hakan yatağını restoranın ortasına taşıyan kişi için bakın ne dedi?
Korkutan depremler! Gece yarısı gerçekleşti endişe yarattı
Korkutan depremler! Gece yarısı gerçekleşti endişe yarattı
Uşak'ta feci kaza! Kamyon direğe çarptı, sürücü hayatını kaybetti
Uşak'ta feci kaza! Kamyon direğe çarptı, sürücü hayatını kaybetti