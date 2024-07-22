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Uşak'ta feci kaza! Kamyon direğe çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Uşak'ta feci kaza! Kamyon direğe çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Uşak'ta köprülü kavşak girişindeki yön tabelasının direğine çarpan karpuz yüklü kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

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İzmir-Uşak kara yolunda ilerleyen Mustafa Koyun (43) yönetimindeki 45 TG 076 plakalı kamyon, Osmanlı Köprülü Kavşağı girişindeki yön tabelasının direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Koyun'un cesedi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kaza sırasında yola saçılan karpuzlar ekiplerce temizlendi.

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