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İsrail güçlerinden, Kudüs'te Filistinlilere ait iki iş yerine saldırı

İsrail güçlerinden, Kudüs'te Filistinlilere ait iki iş yerine saldırı

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri Beyt Hanina kasabasına baskın düzenleyerek bir dükkan ve araç galerisini yıktı.

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Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığı habere göre, İsrail güçleri, Beyt Hanina kasabasına baskın düzenleyerek bir dükkan ile bir araç galerisini yıktı ve buldozerlerle Filistinlilere ait arazileri yerle bir etti.

İş yerlerinin neden yıkıldığına ilişkin açıklama yapılmadı ancak İsrail genellikle ruhsatsız oldukları iddiasıyla Filistinlilere ait ev ve iş yerlerini yıkıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi yaptığı açıklamada, yılın ilk yarısında Batı Şeria'da Filistinlilere ait 318 iş yerinin yıkıldığı, 85'i Kudüs'te olmak üzere 359'una yıkım ihtarı yapıldığı kaydedildi.

Kudüs'teki İsrail Belediyesi Filistinlilere inşaat izni vermeyi reddediyor ve onların ev ve iş yerlerini yıkıyor.

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