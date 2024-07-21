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Rusya'dan Joe Biden duyurusu! Şimdi sıra...

Rusya'dan Joe Biden duyurusu! Şimdi sıra...

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçimlerden çekilmesinin ardından ABD medyası ve siyasi çevrelerin Biden'ın ruhsal durumunu gizlemek için yaptığı gizli anlaşmaların soruşturulması çağrısında bulundu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Biden'ın adaylıktan çekilmesine rağmen seçimlere 4 ay kaldığını ve bu sürede birçok şeyin değişebileceğini, Rusya'nın önceliğinin ise askeri operasyon olduğunu belirtti.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek ABD Başkanlık seçimleri öncesi adaylıktan çekildiğini duyuran ABD Başkanı Joe Biden ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Rusya'dan, ABD'ye gizli anlaşmaların soruşturulması çağrısı

Zaharova, "Biden'ın seçim yarışından çekildiğini yazılı olarak açıklamasının ardından atılacak bir sonraki adım, kamuoyunu manipüle ederek ve bir siyasi partinin yanında yer alarak Biden'ın ruhsal durumu hakkındaki gerçekleri gizleyen ABD medyası ve siyasi çevrelerinin gizli anlaşmalarının soruşturulması olmalıdır" dedi.

Putin Biden'ı tercih etmiş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da düzenlenecek seçimler için adaylıktan çekilmesi ile ilgili olarak, "Seçimlere hala 4 ay var ve bu, birçok şeyin değişebileceği uzun bir dönem." değerlendirmesinde bulundu.

'Önceliğimiz askeri operasyon'

Peskov, yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce Rusya için öngörülebilir aday olarak Biden'ın tercih edilebilir olduğunu söylediğini hatırlatarak, "Seçimlere hala 4 ay var ve bu, birçok şeyin değişebileceği uzun bir dönem. Sabırlı olmak ve bundan sonra ne olacağını dikkatle izlemek gerekiyor. Önceliğimiz, özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşmaktır." ifadelerini kullandı.

 

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