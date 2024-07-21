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Eskişehir'de baba dehşeti!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eskişehir'de baba dehşeti!

 Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bir kişi tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

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İlçeye bağlı Ömerköy Mahallesi'nde baba D.A. ile oğlu Hüseyin A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.A, oğlunu av tüfeğiyle vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hüseyin A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma, baba D.A'yı gözaltına alırken, oğlunun cesedi ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mihalıççık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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