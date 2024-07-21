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Fenerbahçe'nin anlaştığı En-Nesyri'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Fenerbahçe'nin anlaştığı En-Nesyri'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Fenerbahçe'nin Sevilla forması giyen 27 yaşındaki forvet Youssef En-Nesyri transferinde sona ulaştığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin anlaştığı golcünün maliyeti ve İstanbul'a geliş tarihi netlik kazandı.

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Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, transferde büyük bir yıldızla anlaşma sağladı. Al Ahli'den Allan Saint Maximin'i sezon sonuna kadar kadrosuna katarak dikkat çeken sarı-lacivertliler, Youssef En-Nesyri ile de her konuda anlaşma sağladı.

Fenerbahçe ile Sevilla arasındaki görüşmelerde ödeme planı konusunda sorunların olduğu aktarıldı. Fenerbahçe'nin bonservis bedelinin bir kısmını peşin, diğer kısmını 3-4 taksit halinde ödemeyi planladığı vurgulandı.

Sevilla peşin ödemenin yüksek olmasını istiyor

Sevilla'nın peşin ödemenin daha yüksek olmasını istediği belirtildi. Fenerbahçe'nin Sevilla ile pazarlığa oturduğu kaydedildi.

Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe'den senelik 6 milyon euro alacağı aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin, Faslı forvetle 4 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı belirtildi.

27 yaşındaki santrforun, sarı-lacivertlilerden toplam 24 milyon euro kazanacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'nin Youssef En-Nesyri'den olumlu cevap almasının ardından Sevilla ile pazarlığa oturduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin La Liga ekibi Sevilla'yla da Youssef En-Nesyri için anlaştığı aktarıldı.

Hafta başında İstanbul'a gelmesi bekleniyor

Youssef En-Nesyri'nin hafta başında İstanbul'a gelmesinin beklendiği vurgulandı. Faslı santrfor, geride kalan sezonda Sevilla formasını 41 resmi müsabakada terletti. 27 yaşındaki santrfor bu mücadelelerde 20 kez rakip fileleri havalandırdı. Youssef En-Nesyri takım arkadaşlarına 3 gol pası verdi. (Milliyet gazetesi)

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