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Ersan Şen yunan adalarında yemek yiyenleri eleştirdi yorum yağdı

Ersan Şen yunan adalarında yemek yiyenleri eleştirdi yorum yağdı

Prof. Ersan Şen', Yunan adalarına tatile gidenleri eleşirdi. Şen, "Yorgo'da yemek yemenin cari açık olarak döneceğini ve adaların silahlandırılmasına katkı sağlayacağını" savununca tepkiler gecikmedi.

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Bodrum, Alaçatı, Çeşme gibi Türkiye'nin gözde tatil beldeleri tatil döneminde boş kaldı. Tatil için Yunan adalarını tercih eden Türk vatandaşların yemek fiyatlarını karşılaştırdığı paylaşımlar sosyal medyanın yeni gündemi haline geldi.

Bu durum Ersan Şen'in tepkisini çekti. Yorgo'da adisyon ve Hasan Ustada hesap karşılaştırmasına giden Ersan Şen, Yunan adalarını tercih edenleri hedef alırken şu ifadeleri kullandı:

"Yorgo'da Adisyon: Cacık+Ahtapot+Greek Salad+Tarama+Kadayıf=Sana CARİ AÇIK olarak dönecek!

Hasan Ustada Hesap: Kuru fasulye+Pilav+Turşu+Kemalpaşa=İSTİHDAM+BÜYÜME+DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE

Bırak, bilmeden reklam yapıp ödediğin adisyonlar sayesinde Yunan'ın adaları silahlandırmasına katkı yapma! Hasan Ustam kolları sıva, nasipse yarın sendeyiz!"

Ersan Şen'e tepki

Ersan Şen'in paylaşımının altına yorum yağdı. Kullanıcılar Türkiye'deki fiyatların pahalılığından dert yanrdılar.

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