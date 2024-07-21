Gözünü altınlardan ayıramadı! Kadir Ezildi "Gelin hiç gülmüyor" eleştirilere patladı

Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarının sunucusu Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile nişanlandı.Nişanda Ezildi gözlerini takılan altınlardan alamazken sosyal medya hesabından "Gelin suratsız" eleştirilerine yanıt verdi.

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Kadir Ezildi günlerdir nişanıyla adından söz ettiriyor. Fenomen sunucusu Ezildi'nin sevgilisi Gamze Türkmen'e evlilik teklifinde bulunduğu anlar sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarının sunucusu Ezildi en yakın arkadaşı Fırat Türkmen'in kardeşiyle nişanlandı. Erzurum'daki nişandan görüntüleri paylaşan fenomenin her karesi gündem oldu.

Söz, çeyiz ve nişanı sosyal medyada ilgi gören sunucu Ezildi, müstakbel eşi Gamze Türkmen’e takılan altınları da dikkatle izledi. O anlar da sosyal medyada konuşuldu.

Ezildi'ye "Gelin gülmüyor", "Neden sürekli somurtuyor" yorumları geldi. Kadir Ezildi ise en sonunda “Utanıyor, çekingen. Kasıyor kendini benle gayet güzel gülüyor. Yeni gelin, öyle hevesli gibi görünmesin" dedi.